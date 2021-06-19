ناقد فني يشيد بمسلسل «ليه لأ 2»: أفضل من الجزء الأول

أشاد الناقد الفني أندرو محسن، بالجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكتب أندرو عبر حسابه على فيس بوك: «بعد ما شفت 5 حلقات من ليه لأ؟ 2، الجزء ده أفضل بشكل واضح من اللي قبله، على مستوى أغلب الممثلين، وبالذات منة شلبي طبعًا، بما إنها صاحبة الدور الرئيسي، وعلى مستوى الكتابة كمان»

واضاف: "فيه اهتمام أكبر بتفاصيل الشخصيات وتاريخها ودوافعها أكتر من اللي شفناه في الجزء الأول، بجانب إن تفاصيل الصراع اللي بتخوضه الشخصية الرئيسية، أوضح ومُقنع في السيناريو أكتر بكتير من اللي كان في الجزء الأول»

مسلسل «ليه لأ 2» بطولة أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ 2»، حول طبيبة العيون «ندى»، التي تجد نفسها فجأة مسؤلة عن إنقاذ حياة طفلة رضيعة، كما يناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالفتيات والمرأة بشكل عام، من بينها قضية التبني.

وقدمت الفنانة أمينة خليل، الجزء الأول من مسلسل «ليه لأ»، الذي شاركها في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم هالة صدقي، شيرين رضا، محسن محي الدين، وناردين فرج.

وتنتظر الفنانة منة شلبي خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمها «الأنس والنمس» مع الفنان محمد هنيدي، كما تستمر حاليا في تصوير مشاهدها في فيلم «الجريمة» مع الفنان أحمد عز، والذي يحمل توقيع المخرج شريف عرفة.