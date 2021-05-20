ناقد فني: أعمال حالية أفضل من الزمن الجميل.. وعادل إمام سبب سعادة العرب

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان عادل إمام سبب السعادة لكل من يفهم العربية على مدار 60 عاما ولا يزال يبهجنا، موضحا أن إمام استطاع أن يهضم الزمن وهذا سر استمراره في القمة.

وأضاف الشناوي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، أن هناك العديد من الأعمال الفنية الحالية أفضل من أعمال زمن الفن الجميل، ولكن لم تحظ بنفس الفرصة في العرض والوهج، لافتا إلى أن نجاح الفنانة أمينة خليل في «لية لأ»، و«خلي بالك من زيزي»، جزء كبير منه يرجع إلى جمهور المنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مسلسل تحرر من الإطار التقليدي وفي مقدمتها مسلسل «خالي بالك من زيزي»، لافتا إلى أن هذا الأمر كان سببا قويا لتحقيق نجاح في السباق الرمضاني العام الحالي 2021.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك العديد من المسلسلات أحدثت قفزة في الأعمال الرمضانية هذا العام أبرزها مسلسل «خلي بالك من زيزي»، للنجمة أمينة خليل والنجم محمد ممدوح.

ونوه بأن كتابة مسلسل «خالي بالك من زيزي»، بها صدق، مشيرا إلى أن الفنانين المشاركين بالعمل وقيادة العمل كانوا صادقين لذلك لمست مشاعر المشاهدين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مسلسل تحرر من الإطار التقليدي وفي مقدمتهم مسلسل «خالي بالك من زيزي»، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان سببا قويا لتحقيق نجاح في السباق الرمضاني العام الحالي 2021.

وفي السياق نفسه أشار الناقد الفني طارق الشناوي، إلى إن هناك كسل درامي عند عدد كبير من الكتاب، مضيفا أن الكتابة تحتاج لتطوير كبير في مصر خلال الفترة الحالية لتعود لسابق عهدها.