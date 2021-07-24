مجند العلمين بعد هدية الرئيس: «كنت متأكد من وعده مليون في الميه»

قال أيمن قنديل، المجند الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلمين، بعدما تسلم عقد ملكية مكتبة جديدة هدية من الرئيس، أنه كان متأكدا بنسبة مليون في المائة بأن الرئيس سيهديه ما طلبه منه بالفعل، موضحا أنه يحتاج لأكثر من عام حتى يستطيع أن يعبر عن المشاعر التي أحسها بعد أن قاد دراجة إلى جوار الرئيس السيسي.

وأوضح «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أنه كان في قمة السعادة وقتها، رغم أنه شعر ببعض الارتباك بمجرد أن تحدث معه الرئيس لدرجة جعلته غير قادر على الرد.

وحكى المجند كواليس لقائه بالرئيس، مضيفا: «هو الأول عدى عليا وقالي سلام عليكم الكرسي بتاع العجلة بتاعتك واطي ليه كدا، فعليته، فقالي هات العجلة دي وتعالى، ولما روحتله قالي اسمك ايه وبعدين مشينا بالعجل فلقيته قرب مني وقالي تعرف تسباقني».

وأردف أن الرئيس حين شعر بارتباكه من هول الموقف، حاول طمأنته وقاله له: «أنت بتكسف مني، أنا زي والدك حقيقي صحيح أنا زي والدك»، مؤكدا أن هذه الكلمات كانت سببا في تهدئته بشكل كبير وتخلصه من هذا الارتباك، ليبدأ في حديثه عن الهدية التي طلبها من الرئيس.

وتابع: «بمجرد ما هديت وخدت نفسي حكيتله على مشروعي المكتبة وأن نفسي أكبره والحمد لله الريس استجاب لي».

وكشف المجند، أن أول اتصال أجراه بعد هذا اللقاء، كان بوالده ليخبره بما حدث معه «بس مكنتش عارف أجيبها له ازاي الصراحة»، فحاولت أن أوضح له ما حدث معه بطريقة بسيطة.