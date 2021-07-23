«الريس بيعيد على أولاده»..مستقبل وطن يسلم مجند العلمين «هدية الرئيس»

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، هديته للمجند أيمن قنديل، الذي التقاه خلال جولته بالدراجة في مدينة العلمين الجديدة، وكانت له بعض المطالب، وأمر سيادته بتنفيذها.

قنديل: مكنتش مصدق نفسي إني ماشي جنب الرئيس.. وسألني مرتين طلباتك إيه

وأجرى أعضاء مبادرة «هدية الرئيس»، من حزب «مستقبل وطن» حوارا مع المجند أيمن قنديل، قال فيه إنه لم يصدق أبدا أنه قابل الرئيس وسار بجواره مستقلا عجلة، «كان كفايا عليا إني ماشي جنب منه، مكنتش عايز حاجة تانية أبدا».

وأوضح أثناء استلامه هدية الرئيس في منزله: «قالي أنت عايز إيه يا أيمن مرتين، قولتله عايز أحول مكتبتي الصغيرة لمشروع كبير، وقالي ماشي، وكنت مبسوط جدا وأنا ماشي جنبه وبتكلم معاه وبيسألني أنت عايز إيه، مكنتش بأحلم بيها، ونفسي أقابله بعد ما أنجح وأقوله أنا كنت عند حسن ظنك يا فندم وعملت واجتهدت ونجحت، وأتمنى أن الفرصة تيجي».

وتابع: «بقول للي في نفس سني متقعدش تتكلم وأنت بتدرس، أنا هشتغل أو مش هشتغل أو مستني أخد الشهادة علشان أطلع برة».

من جانبه، قال والده، «أنا كنت مبسوط خالص أن سيادة الرئيس بيتساهر مع ابني وحاجة جميلة جدا، وكنت مبهور باللي حصل وسعيد خالص».

فيما قالت زوجته: «والله كنت مبسوطة جدا وده شرف لينا إن سيادة الرئيس يعتبره زي ابنه، وسيادة الرئيس محتوي كل الناس وراعي الشباب».

ولفت الشاب إلى أنه وأثناء حديثه مع الرئيس أكد عليه حاجته بأن يكبر مشروعه «المكتبة»: «قولتله أنا عملي وبحب أكون ناجح في عملي، وقالي تمام يا أيمن ماشي».

ووجه الرئيس السيسي بأن يكون للمجند مكتبة أكبر من مكتبته الحالية، وفور سماع أهل بيته ذلك الخبر انطلقت الزغاريد في أنحائه، وقدم كل الموجدين في الفيديو الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عما فعله مع المجند وسرعة تحقيقه لأمنيته.

واختتم: «ألف ألف شكر يا فندم، ودي حاجة مش جديدة على حضرتك إنك تقف سند لشباب البلد، وألف شكر وربنا يوفقك».