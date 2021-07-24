عاجل.. الأمن يكشف غموض مقتل شاب في الزراعات بقليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من كشف لغز العثور على جثة شاب وسط الأراضي الزراعية بمنطقة «عزبة الوهاب»، دائرة قسم شرطة قليوب، مصاباً بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وتبين أن وراء الواقعة سائق «توكتوك»، سبق اتهامه في 5 قضايا، بدافع السرقة.

وجرى ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه، وطلب تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد بمنطقة «عزبة الوهاب»، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينات اللازمة.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث قسم شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يعمل «تباع» على سيارة نقل ثقيل «تريلا»، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وملقى بأرض زراعية، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وبتوسيع دائرة الاشتباه والفحص، تبين أن وراء الحادث سائق «توكتوك»، يُدعى «سيد ك.»، وشهرته «سيد سوسن»، 23 سنة، مقيم بمنطقة «الحكر»، مسجل خطر سبق اتهامه في 5 قضايا، وأنه حاول سرقة المجنى عليه «تامر ح. د. ع.»، 24 سنة، مقيم قرية «حلابة»، وأثناء مقاومة المجني عليه، قام المتهم بقتله مستخدماَ سلاح أبيض «مطواة»، وألقى بجثته في أرض زراعية، محل العثور عليها، وبمواجهة المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.