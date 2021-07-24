مراكز تحويل السيارات للغاز الطبيعي تستأنف عملها غدا

تستأنف مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار عملها مرة أخرى، غدًا، بعد توقفها لمدة أسبوع لإجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو، وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد إجازة عيد الأضحى من يوم 18 إلى 24 يوليو.

ولم تتوقف محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي عن العمل، وظلت تعمل خلال أيام العيد دون توقف، كما أنه لم يسرى قرار الإجازة على القطاعات الحيوية في الدولة مثل محطات الوقود والغاز الطبيعي.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، بأن جميع منتجات الوقود والمواد البترولية متوفرة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن وزارة البترول تسعى بشكل كبير لتوفير جميع خدماتها ومنتجاتها للمواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتأكد من توافر المنتجات دون أي نقص أو عجز فيها.

وأضاف أن كافة محطات تموين السيارات تعمل خلال عيد الأضحى بانتظام ودون توقف، لتلبية كامل احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة دون انقطاعات، وأن هناك استعداد كامل لجميع مستودعات تخزين وشحن وتداول الوقود ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، وكذلك محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي وانتظام العمل بها على مدار اليوم.

وقالت شركة «غازتك» إحدى شركات قطاع البترول المصري، العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين، إنها قامت بتخصيص لجان للتفتيش على المحطات.

وأضافت الشركة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محطات ومراكز شركة «غازتك» لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه جرى التوجيه في هذا الخصوص بتشكيل لجان مختصة اعتبارًا من أول أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك في كل منطقة للتفتيش والتفقد الميداني لجميع محطات الشركة، بهدف متابعة أداء أنشطة العمل في هذه المحطات والمراكز والوقوف على أي سلبيات إن وجدت.

وتوقفت مراكز التحويل والصيانة فقط خلال الأيام الماضية، وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد إجازة عيد الأضحى من يوم 18 يوليو وحتي 24 يوليو.