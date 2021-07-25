7 طرق لتقديم شكاوى رفع الأجرة بالمواصلات العامة لجهاز حماية المستهلك

ناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين التعامل بإيجابية والإبلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار بدون مبرر، سواء فى المواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، خاصة بعد تحريك سعر الوقود، موضوحاً أن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار، حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة، وأن العاملين بالجهاز متواجدون بالأسواق بكل المحافظات لتلقى أي بلاغ والتعامل معه فوراً من خلال الرقم المختصر (19588) من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على الواتس أب (01577779999) أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، طرق تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك، وفقاً لما أعلنه الجهاز، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التموين، والتنمية المحلية، وجهاز حماية المستهلك على مدار الساعة.

أرقام حماية المستهلك

ـ الخط الساخن 19588.

ـ رقم واتس آب 01281661880.

ـ رقم واتس آب للمحافظات 01030000602.

قنوات تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك

أوضح جهاز حماية المستهلك أنه يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، وفي حالة وجود شكوي أو مخالفة يمكن التواصل مع الجهاز عبر طرق التواصل المختلفة، والتأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل الفاتورة / الضمان، من خلال القنوات التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الأرضى على الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك .

www.cpa.gov.eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب علي رقم : 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط و ليس لاستقبال المكالمات .

6- تسجيل الشكوى أو استقبال الاستفسارات عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.