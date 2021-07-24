شكل جديد لمكالمات واتساب لنظام تشغيل أيفون.. تعرف على مميزاته

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp الآن في طرح واجهة جديدة للمكالمات وفقا لتقرير من «جوجل».

وأضاف التقرير أن الواجهة الجديدة تضمن للمستخدمين إمكانية إضافة المزيد من الأشخاص بسهولة إلى مكالمة جارية، وتبدو مشابهة تمامًا لـ FaceTime في الطريقة التي تعرض بها جميع المشاركين في المكالمة.

كانت هذه التغييرات متاحة للأشخاص الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من WhatsApp على أجهزة iPhone الخاصة بهم، ومع ذلك، لم تكن واجهة الاتصال الجديدة متاحة على نطاق واسع حتى الآن.

وتعرض شاشة الاتصال الجديدة جميع المشاركين في المكالمة وتسهل على الأشخاص إضافة مشاركين جدد، حيث يمكن للمستخدمين دعوة أشخاص آخرين للانضمام، كما يمكنهم الاتصال بالشخص مرة ثانية إذا لم يتمكنوا من الانضمام مع الدعوة.

الشيء الجيد الذي أضافه التحديث هو أنه حتى لو اخترت مؤقتًا عدم المشاركة في مكالمة جماعية، وفتحت WhatsApp مرة أخرى بعد فترة، يمكنك الانضمام إذا كانت المكالمة لا تزال جارية .

وسيقدم لك التطبيق تنبيهًا إذا كنت تريد الانضمام بسرعة إلى المكالمة دون طلب دعوة جديدة من المشاركين في المكالمة.

يأتي هذا التغيير مع WhatsApp الإصدار 2.21.140 ، إلى جانب الطريقة الجديدة التي يتعامل بها التطبيق مع الدردشات المؤرشفة التي أبلغنا عنها سابقًا، بالإضافة إلى ذلك، سيعرض التطبيق أيضًا اقتراحات الملصقات عندما تكتب رسالة، وضع في اعتبارك أنه سيتم طرح جميع الميزات تدريجيًا، لذلك لن يحصل عليها جميع المستخدمين على الفور.

ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp دائما على إضافة تحديثات ومميزات جديدة لمستخدميه بشكل دوري لتحديث الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك بإضافة الترفيه والتسهيل على المستخدمين.