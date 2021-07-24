التحفظ على فيديوهات «كائن الهوهوز» بتيك توك.. وملاحقات أمنية لـ«منار»

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تحفظت على فيديوهات متداولة على منصة تيك توك لفتاة تدعى «منار» وزوجها، اللذين أنشئا حساب يدعى «كائن الهوهوز» على منصة «تيك توك»، وروجا من خلاله لفيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، من خلال حديثهما المباشر في الفيديوهات، وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسرعة القبض على المتهمة وزوجها، لما يروجونه من خروج على قيم وآداب المجتمع.

إيحاءات جنسية

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن فحصت فيديوهات فتاة «كائن الهوهوز»، وتبين أنها تتضمن عدة جرائم، وأنه يجري ملاحقاتها هي وزوجها، بعد أن تم تحديدهما، لاتهامهما بنشر وبث فيديوهات قصيرة مخلة بالآداب، تحمل عبارات وإيحاءات جنسية منافية للحياء، بمعرفة الرجل الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور.

ويقال عبر تصريحهما، إنه زوج الفتاة التي تدعي أنها «منار»، ويقدمان أمورا جميعها تشكل جرائم أخلاقية وتحريضا على الفسق، والنيل من الأمور الدينية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور، التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته، ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.

البلاغ

وبدوره قدم المحامي أشرف فرحات، بلاغًا ضد الحساب الملقب بـ«كائن الهوهوز»، وهو حساب يعرض من خلاله أحد الأشخاص فيديوهات له وزوجته، حال تلفظهما ألفاظا وإيحاءات جنسية لكسب الأموال.

وذكر «فرحات» في بلاغه، إنه وبصفته مواطن ومؤسس حملة تطهير المجتمع، يقدم هذا البلاغ ضد أحد الأشخاص وزوجته، قاما بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، لبث مقاطع فيديو قصيرة بمعرفة الرجل الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور.

ويقال عبر تصريحهما، إنه زوج الفتاة التي تدعي أنها «منار»، ويقدمان أمورا جميعها تشكل جرائم أخلاقية، وتحريضا على الفسق والنيل من الأمور الدينية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور، التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته، ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.