مصدر: تحديد مكان مؤسسي حساب «كائن الهوهوز» وضبطهما خلال ساعات

قال مصدر مطلع إنه تم تحديد مكان المتهمة «منار» وزوجها اللذين قاما بإنشاء حساب يدعى «كائن الهوهوز» على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، مؤكدا على أنهما سيضبطا خلال ساعات.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد مكان فتاة «تيك توك» منار وزوجها لنشرهما فيديوهات تحمل ألفاظا وعبارات جنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

وتابع المصدر أنه جارٍ ضبطهما خلال ساعات لاتهامهما بنشر وبث فيديوهات قصيرة مخلة بالآداب تحمل عبارات وإيحاءات جنسية منافية للحياء بمعرفة الرجل الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور، ويقال عبر تصريحهما إنه زوج الفتاة التي تدعي أنها «منار» ويقدمون أمورا جميعها تشكل جرائم أخلاقية وتحريضا على الفسق والنيل من الأمور الدينية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.