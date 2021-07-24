ضبط 7000 لتر سولار وبنزين في «السوق السوداء» بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة الحملات التموينية على محطات الوقود والمستودعات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين وفقاً للاشتراطات المقررة والالتزام وردع المخالفين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

وأسفرت الحملات التموينية، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، عن ضبط كمية قدرها 7000 لتر بنزين وسولار، تم تجميعها من السوق السوداء، بغرض إعادة البيع للتربح والكسب.

حيث وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من المواد البترولية قبل تحديد الأسعار الجديدة، وذلك بأحد العهد الباطنية غير المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة التزام جميع وسائل المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً، وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفذ كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة حملات مستمرة، على مدار الساعة، على المواقف وخطوط سير السيارات للوقوف على مدى الالتزام بالتسعيرة الحالية، وكذا متابعة محطات الوقود، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، وانتظام سير العمل بها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت مديرية التموين بالبحيرة، بإشراف المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، وتوجيهات العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، حملة موسعة اليوم السبت، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر، منها 4 محاضر نقص وزن ما بين 7 جرامات وحتى 10 جرامات في الرغيف الواحد، وعدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، وتم إرسال المحاضر لمديرية التموين لتحصيل الغرامات المالية المقررة.