على خطى مودة وحنين.. «كائن الهوهوز» بـ«تيك توك» يثير الجدل: هوس شهرة

فتاة جديدة تدعى «منار» تثير الجدل على تطبيق «تيك توك» بفيديوهات تنشرها عبر حسابها الذي يحمل اسم «كائن الهوهوز»، تتضمن ألفاظًا إيحائية وجنسية، مع شخص يقوم بتصويرها تدعي أنه زوجها، ما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بغلق حسابها، والقبض عليها ومحاسبتها مثلما حدث مع غيرها من الفتيات اللاتي لقين عقابًا رادعًا بسبب هذه الأفعال، ومنهن حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد، وغيرهن.

هندي: هذه النوعية من الفتيات تنشأ في بيئات متدنية

وعن التحليل النفسي والسلوكي لهذه الأفعال التي تقدم عليها بعض الفتيات على تطبيق «تيك توك» وغيره، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إنه على الرغم من وجود حالة من التجريس الاجتماعي لمن يتعاملون على تطبيق «تيك توك» بصورة إباحية أو جنسية أو غير متعارف عليها أخلاقيًا، إلا أن البعض يدفعه هوس الشهرة، والتعبير عن ذاته، نظرًا لشعورهم بانخفاض تقدير الذات، لنشأتهم في بيئات اجتماعية متدنية منعدمة الثقافة والضمير.

أسباب تفشي ظاهرة الفيديوهات الإباحية على «تيك توك»

وأضاف «هندي» في حديثه مع «الوطن»، أن هذه الشخصيات تعاني من زيادة المغامرة، وغير مستبصرة أو مدركة لعواقب الأمور، فضلا عن كونهم شخصيات اندفاعية نفعية، ويهمها الحصول على مكتسبات مادية فقط، لأن معظمهم فقراء، ولا يرون سوى المكتسبات المادية التي يحصلون عليها من «تيك توك» مهما كانت عواقب ذلك السلوك، لافتًا إلى أن هذه النوعية من الفتيات غير أمينة على نفسها، ومفتقدة الرقابة الأسرية، بل ويمكن أن تكون أسرتها تشجعها على ذلك من أجل المال والحصول على مكتسبات اجتماعية.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن هذه الفتيات تفتقد لمفهوم الحلال والحرام، بسبب نشأتهم على منظومة لا تعرف قيم، وبالتالي لا يتعظن مما حدث لمثلهن من عقاب أو ذم مجتمعي، بل ويقبلوا على ارتكاب نفس الفعل مرات عديدة؛ من أجل الحصول على المكتسبات المادية، أو اشباع مفهومهم نحو ذواتهم، ومن أجل الشهرة الوهمية.

بلاغ للنائب العام ضد حساب «كائن الهوهوز»

وكان المحام أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلكتروني عبر صفحة النائب العام ضد حساب «منار» الذي يحمل اسم «كائن الهوهوز»، بسبب تحريضه على الفسق والفجور، لافتًا إلى أنه سيقدم اسطوانة مدمجة تحمل مقاطع فيديو بما ينشره الحساب لمحاسبتهم كغيرهم.