أول تعليق من «التعليم» على واقعة «راوتر سور المدرسة» بالمنيا: موقف الطالب سليم

علق محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، على واقعة ضبط «راوتر» على سور مدرسة تابعة لإدارة سمالوط التعليمية في المنيا، والذي جرى وضعه من قبل ولي أمر أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، قائلا: «الشرطة أجرت تحقيقًا عاجلاً مع ولي أمر الطالب»، مؤكداً أنه جرى اكتشاف جهاز الراوتر قبل انطلاق الامتحان في تمام الساعة السابعة صباحًا، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المحافظة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المدارس الحكومية على مدار الساعة.

وأضاف «الرشيدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقف الطالب سليم ولم يجرى منعه من دخول الامتحان أو تحرير محضر غش له، موضحًا أن الطالب أدى الامتحان بشكل طبيعي دون أي معوقات، وجرى السماح له بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت بعد فحصه جيدًا، مؤكدًا أن الطالب سيستكمل امتحانات الثانوية العامة دون أي معوقات، لافتًا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

«الرشيدي»: منعنا دخول أي هاتف محمول للجان الامتحانات

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الشرطة تولت التحقيق مع ولي الأمر، ولا يوجد أي ضرر على ابنه في الامتحان لأنه لم يجرى رصد أي محاولة من ناحيته للغش، مؤكدًا أنه جرى منع دخول أي هاتف محمول للجان الامتحانات، كما جرى تكثيف جميع الإجراءات الاحترازية في اللجان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أوضح محمد الرشيدي، أنه لم يجرى رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب حتى الآن منذ بداية امتحانات الثانوية العامة 2021، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة مستجدات سير أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأكد أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل طبيعي دون أي معوقات، مشيراً إلى أنه جرى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة أدوا اليوم امتحان مادة الفيزياء ورقيًا، وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان اشتمل على عدد من الأسئلة المعقدة.