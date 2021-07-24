وزير التعليم: تحويل 177 محضر غش في امتحانات الثانوية العامة للنيابة

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بشكل منضبط دون أي معوقات تؤثر على سيرها، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات في جو هادئ تماما باللجان الامتحانية.

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّه جرى تحويل 177 محضر غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، إلى النيابة العامة، علاوة على حرمان 16 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بسبب تداول أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر فيس بوك.

وأضاف وزير التعليم، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، للشعبتين العلمية والأدبية، ليست تعجيزية، ولكنها تقيس الفهم ونتاج التعلم، وتفرق بين الطالب المجتهد والطالب الذى لا يذاكر، منوها بأنّ جميع أسئلة الامتحانات للشعبتين على مستوى واحد، وجميع لجان الامتحانات جرى تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ الجميع داخل منظومة التربية والتعليم يعمل على نجاح امتحانات الثانوية العامة، وأعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نعت الطالبة منار محمد عبدالباقي بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بأنّه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفية إلى اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة، لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.