تعرف على موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، مؤكدة على أنه سيتم إعلان النتيجة بعد إجارة عيد الأضحى المبارك بحد أقصى يوم 29 يوليو الجاري على هذا الرابط.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع التخصصات، مشيرا إلى أن مؤشرات نسب النجاح بنتيجة الدبلومات مطمئنة، وأنه سيتم إعلانها خلال هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الكنترولات ستبدأ في تجميع نتيجة الدبلومات الفنية، وتحديد الأوائل بجميع التخصصات بنظامي الثلاث والخمس سنوات، والانتهاء من تجهيز النتيجة استعدادا لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلانها على هذا الرابط.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إعلانها برقم الجلوس بعد اعتمادها مباشرة، وسيتم إعلانها بجميع المدارس الفنية في اليوم التالي من اعتمادها وإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر، إن الشؤون القانونية بوزارة التعليم، حققت في جميع المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات، ومحاضر الغش التي تم تحريرها للطلاب خلال الامتحان، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم طبقا للقانون مكافحة الغش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية والذين أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية 750 ألف طالب وطالبة، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا وتوزيع كمامات وأكياس جيل على الطلاب قبل دخول اللجان.

وأكدت الوزارة، على أن امتحانات الدبلومات الفنية مرت بسلام دون رصد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدة على أنه لم ترصد أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021.