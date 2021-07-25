دراسة حديثة: فعالية لقاح فايزر منخفضة ضد سلالة البرازيل

مع ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وتأكيد منتجى لقاحات كورونا، أنها فعالة مع السلالات الجديدة، كشفت دراسة أجراها باحثون من فرنسا وغويانا عن انخفاض فعالية لقاح فايزر الأمريكي ضد السلالة البرازيلية لفيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن عدوى السلالة البرازيلية لفيروس كورونا لدى الأشخاص الملقحين تصل إلى 60%، وفقا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقام الباحثون بتجربة علمية بمشاركة 44 عاملاً في منجم ذهب في غويانا، متوسط ​​أعمارهم 53 سنة، تم تطعيم 25 منهم بلقاح فايزر، وأظهرت نتائج الدراسة أن 15 من أصل 25 عامل منجم، أصيبوا بعدوى السلالة البرازيلية وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

ونوه العلماء إلى أن حوالي 87 % من المرضى اشتكوا من أعراض مختلفة وهي الحمى وضيق التنفس، دون التعرض لمضاعفات خطيرة،وأكد الخبراء إن مثل هذه الفعالية المنخفضة للقاح كانت مفاجأة.

193 مليونا و165 ألف إصابة بكورونا في العالم

فى السياق ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونا و165 ألفا و622 حالة.

وأوضحت الجامعة وفقا لشبكة «سي.إن.إن»، الأمريكية أمس السبت بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة

فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و293 ألفا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.