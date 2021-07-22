4 موانع لتلقي لقاحات كورونا.. أبرزها محاولة الحمل خلال سنة

أكد الدكتور إيهاب محمود المشرف العام على مقرات توزيع اللقاحات والفرق المتنقلة في دمياط، أن هناك 8 مراكز و6 فرق متنقلة لتوزيع اللقاحات في المحافظة، وإسعاف منزلي لتوزيع اللقاحات على غير القادرين على الوصول للمراكز لأسباب طبية أو غيرها، موجهًا الشكر للحكومة على توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين مجانًا بكل انحاء الجمهورية، وتوفير التجهيزات الطبية في جميع مراكز اللقاحات والتوسع في عدد المراكز.

وأضاف «محمود»، خلال لقاء له على شاشة «Extra news»، أن هناك 3 أنواع متاحة من لقاح كورونا، هي «سينوفارم، أسترازينكيا، وسينوفاك»، وبعد الحصول على الجرعة الأولى يتم تحديد موعد الجرعة الثانية للمواطن، وتكون من نفس نوع اللقاح، ويوجد عيادة ما بعد التطعيم، وتتم فيها متابعة الحالات، حال حدوث أي مضاعفات، مؤكدًا أنه لم يسجل حتى الآن أي مضاعفات للحالات التي تلقت اللقاح.

وكشف المشرف العام على مقرات توزيع اللقاحات والفرق المتنقلة في دمياط، موانع تلقي لقاح فيروس كورونا، قائلًا: إن موانع الحصول على لقاح كورونا قليلة، وأبرزها التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا خلال 3 أشهر السابقة لموعد تلقي اللقاح، والحمل والرضاعة، ومن بين الموانع أيضا محاولة الحمل خلال سنة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مضاعفات للقاح على أصحاب الأمراض المزمنة، بل مخصص لهم لحمايتهم من الوباء.

وحول الفترة البينية بين اللقاحات قال: «بالنسبة للقاح أسترزنيكا المدة بين الجرعتين الأولى والثانية 3 أشهر، بينما سينوفارم وسينوفاك المدة بينهما 21 يوما، وفي حال التخلف عن الموعد المحدد لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مسموح له فترة 3 أيام، وبعدها يتصل بالخط الساخن 15335 لتحديد موعد آخر فورا، أما في حالة تلقي الجرعة الثانية مسموح له فترة أسبوع سماح، وبعدها يتصل بالخط الساخن لتحديد موعد آخر.