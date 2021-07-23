بينها مصر.. 5 دول أفريقية حصلت على معظم جرعات لقاحات كورونا

قالت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، التابعة للاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، إن 5 دول أفريقية، هي: «المغرب وجنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر»، حصلت على معظم جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقامت بتطعيم سكانها بها.

وأشارت «المراكز الأفريقية»، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الدول الأفريقية لم تحصل حتى الآن سوى على حوالي 82.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، مضيفة أن حوالي 1.39% من إجمالي سكان أفريقيا تلقوا التطعيم كاملا، مع إعطاء 61.3 مليون جرعة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

دول القارة الأفريقية أجرت أكثر من 57 مليون من اختبارات الكشف عن «كورونا»

وأظهرت بيانات «المراكز الأفريقية»، أن دول القارة، أجرت حتى الآن أكثر من 57 مليونا من اختبارات الكشف عن «كورونا»، فيما بلغ عدد الاختبارات التي أُجريت في الأسبوع الماضي 1590300، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6% مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض»، أن معدل الإجمالي للإصابة في القارة بلغ 11.1%.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، حتى أمس الخميس، في أفريقيا 6335702 حالة، مع تسجيل 160648 حالة وفاة، و5528467 حالة شفاء.

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أمس الخميس، إن الموجة الثالثة من الفيروس في القارة تقف عند مفترق طرق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وحذرت مويتي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، من أنه مع انخفاض معدل الحالات الجديدة بنسبة تقل عن 2% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعا بانخفاض حاد في جنوب أفريقيا، فإن 21 دولة تشهد عودة انتشار للحالات، وهذا أكثر بـ3 دول عن الأسبوع الماضي.

مسؤولة بـ«الصحة العالمية»: أفريقيا لا تزال متخلفة عن الركب فيما يتعلق بالتطعيم ضد الفيروس

وذكرت مويتي، أن أفريقيا لا تزال متخلفة عن الركب فيما يتعلق بالتطعيم ضد الفيروس، موضحة أن حوالي 1.5% فقط من سكان القارة تم تطعيمهم بالكامل حتى الآن، مشيرة إلى أن التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على إمدادات اللقاح في القارة سيعزز الجهود الرامية إلى كبح الموجة الثالثة من «كورونا» التي تغذيها المتغيرات وتخفيف تدابير الاحتواء.

وتابعت مسؤولة المنظمة قائلة، إنه من المقرر وصول حوالي 60 مليون جرعة إلى أفريقيا في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تبرعات من عدة دول ومشتريات من خلال آلية «كوفاكس»، مضيفة إنه من المتوقع وصول أكثر من نصف مليار جرعة تم شراؤها من خلال «كوفاكس» إلى أفريقيا هذا العام.

وأوضحت مويتي، أنه يتعين على القارة إعطاء 21 مليون جرعة كل أسبوع من أجل الوصول إلى هدف الـ10 في المائة بحلول سبتمبر المقبل.