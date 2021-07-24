الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات

تتيح «بوابة مصر الرقمية» عدة خدمات تموينية للمواطنين، من بينها استعلام عن بطاقة التموين، حال التقدم على بدل فاقد أو تالف أو الاستعلام عن تقديم طلب مسبق، وذلك ببطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

وتعد المنظومة التموينية من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المواطن المصري، لذا حرصت الحكومة على استخدام الخدمات الرقمية للمواطنين، وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة مصر الرقيمة بهدف إنجاز كافة الخدمات التموينية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب والتعامل المباشر مع الموظفين، وحرصا من موقعنا نستعرض خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين، وفقا لما حددته بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين:

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين

- الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

- اختيار أيقونة خدمات التموين.

- الصغط على أيقونة بدل تالف وفاقد.

- الصغط على خيار استعلام بدل فاقد وتالف.

وفي طلب الاستخراج، تظهر صفحة البيانات وعلى المستعلم إدخالها لتقديم الطلب، وهي رقم البطاقة التموينية، والمحافظة التابع لها، يليه الضغط على «دخول»، ثم إدخال كل البيانات المطلوبة، لإتمام الطلب وظهور المعلومات الخاصة بالبطاقة الجديدة.

- يتم بعد ذلك تسجيل رقم الموبايل.

- الضغط على «بطاقة تموينية نشطة».

- الضغط على «أوافق» وإقرارا بصحة البيانات المدونة.

- إدخال المحافظة التابع لها، ويضغط على «دخول».

- الضغط على «عرض».

وتقدم بوابة مصر الرقمية 9 خدمات للمواطنين بشأن البطاقات التموينية والاستعلام عن بطاقة التموين، وتشمل هذه الخدمات:

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

1. تفعيل بطاقة تموين.

2. إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3. إصدار بطاقة تموين جديدة.

4. نقل من محافظة إلى أخرى.

5. فصل اجتماعي.

6. ضم أفراد أسرتي.

7. الاستعلام عن صرف.

8. إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.

9. إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

وتخصص وزارة التموين لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية 50 جنيها قيمة الدعم المخصص له حتى 4 أفراد لكل بطاقة تموينية، فضلا عنالسلع الأساسية التي تصرف على البطاقة التموينية، حيث يحق لأي مواطن يحمل بطاقة التموين صرف الآتي:

السلع الأساسية التي تصرف على البطاقة التموينية

كيلو أرز للبطاقة التموينية.

صرف 4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة.

صرف 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة بحسب احتياجه.

يمنح المواطن الحرية لاختيار أصناف السلع التي يريدها من ضمن قائمة السلع التموينية المتاحة، والتي تصل لـ28 سلعة.