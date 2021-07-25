أسرة المتهمة بقتل زوجها بطوخ: بيان النائب العام كشف الحقائق

أكد سعيد السداوي، والدة ريهام سعيد، المتهمة بقتل زوجها محمد عبدالحفيظ بقرية طنط الجزيرة، بسبب خلافات أسرية قبيل عيد الأضحى، أن بيان النيابة العامة، حول الحادث، كشف الحقائق التي حاولنا أن نبرزها للرأي العام خلال الأيام الماضية وسط اتهامات بأن الجريمة قتل عمد وليس مشاجرة وقضاء وقدر، وأنها لم تقصد قتل زوجها، كما قالت له وقالت في التحقيقات، موضحا أن بيان النائب العام، الذي صدر مساء أمس السبت، كشف الواقعة بكل تفاصيلها بالتحقيقات والتحريات والمعاينات والكشف الطبي والشرعي.

والد قاتلة زوجها بطوخ: أثق في القضاء المصري

وأضاف والد المتهمة لـ «الوطن»، أنه يثق في القضاء المصري ومحاكمة ابنته قاتلة زوجها بطوخ محاكمة عادلة، وسيكون الحكم على مقدار الجرم الذي ارتكبته، حيث لم ينفي أن ماحدث أدى لوفاة الزوج، مشيرا إلى أن ابنته وزوجها كانت حياتهما طبيعية جدا لأبعد الحدود، حيث قاما بزيارته قبل الحادث بيوم وطلبا منه المساعدة في تركيب التكييف بشقتهما وذهب لهما بالفعل ولكن المهندس لم يكن انتهى من عمله فعاد مرة أخرى لمنزله فاتصلوا به وأخبروه بالحادث، وأن المشاجرة سببها شحن عداد الكهرباء.

والد قاتلة زوجها بطوخ: راضي بقضاء الله

وقال والد قاتلة زوجها بطوخ، «أنا راضي بقضاء الله وحزين على المجني عليه قدر حزني على ضياع مستقبل ابنتي وأحفادي وهدم الأسرة بالكامل».

بيان النيابة العامة يكشف تفاصيل قضية قتل زوجة زوجها بطوخ

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا مساء أمس، حول حبس المتهمة «ريهام سعيد» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار وإحرازها سلاحًا أبيضَ -سكينًا- استخدمته في القتل.

وجاء في البيان «أُخطرت النيابة العامة بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء».

وأمرت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها.

وأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.