أحمد بدير بعد حريق منزل ابنته: الحمدلله سارة بخير.. قدر ولطف

أكد الفنان أحمد بدير، أن ابنته «سار»، بخير ولم يصبها أي مكروه، بعد تعرض منزلها لحريق بسبب انفجار تكييف الهواء، قائلا في تصريحات لـ «الوطن»، «الحمدلله قدر ولطف سارة بخير وابنتها الحمدلله بصحة جيدة وهذا أهم شئ».

وتعرض منزل سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، للحرق بسبب انفجار مكيف الهواء أثناء نومها، ونشرت «سارة» صورا من منزلها بعد الحريق وكتبت عليها: «الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح».

وأضافت: «الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يا رب، آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكره ليا عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه ألف حمد وشكر ليك يا رب».