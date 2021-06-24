أحمد بدير يدعو للفنانة دلال عبدالعزيز والراحل سمير غانم على الهواء

وجه الفنان أحمد بدير، ثلاث رسائل إلى الفنانة دلال عبدالعزيز، والإعلامي وائل الإبراشي، المصابان بفيروس كورونا المستجد، وأيضا الفنان الراحل سمير غانم، موضحا: «ربنا يكرم دلال عبدالعزيز، ووائل الإبراشي، وربنا يشفيهم شفاء لا يغادره سقما، وقلوبنا معاهم».

وأضاف «بدير»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأربعاء: «ربنا يكرم دلال ووائل ونشوفهم بصحة وعافية، والله يرحم أخويا وصديقي الفنان الراحل سمير غانم».

في سياق منفصل، قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «محمد الباسوسي»، إقامة إحتفالية خاصة طوال أيام المهرجان، للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين، الذين قاموا ببطولة الافلام القصيرة، وذلك على هامش فعاليات المهرجان في دورته الـ22، التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 22 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية.

ومن أبرز الفنانين الذين قدموا أفلاما قصيرة، الفنان الكبير أحمد بدير، الذي قام ببطولة فيلم «موعد حياة» للمخرج عمرو البهيدي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم على جائزة أفضل فيلم قصير بالهند، وعلى جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا.

وحاز النجم أحمد بدير، على جائزة أفضل ممثل nominee في أنجلترا، كما شارك أيضا بمهرجان لندن السينمائي الدولي، وحصل على إشادة موقع filmfreeway العالمي للمهرجانات، وتم إرسالها لصناع الفيلم، حيث أكدوا فيها أن فيلم «موعد حياة» من بين أكثر الأعمال اختيارًا في المهرجانات، وسيجري عرض الفيلم، ويعقب الغرض ندوه للفنان أحمد بدير، التي سيتم خلالها تسليمه درع المهرجان.