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محمود مسلم

نجاة ابنة أحمد بدير من الموت بعد انفجار مكيف الهواء بمنزلها

كتب:

أبانوب رجائي
10:31 م | السبت 24 يوليو 2021
أحمد بدير

أحمد بدير

تعرض منزل سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، للحرق بسبب انفجار مكيف الهواء أثناء نومها، ونشرت سارة صورا من المنزل وكتبت عليها: «الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح».

وأضافت: «الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يا رب، آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكره ليا عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه ألف حمد وشكر ليك يا رب».

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