وفاة شخصين في مستشفى أردني مخصص لـ كورونا تزامنا مع انقطاع الكهرباء

توفي شخصان اثنان، في مستشفى «الجاردنز» المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في العاصمة الأردنية «عمان»، تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، فيما سارعت الحكومة إلى فتح تحقيق بما جرى، وفقا لم ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مدير المستشفى، فايز أبو حمدان، لوسائل إعلام محلية أردنية، إن التيار الكهربائي انقطع فقط عن بعض مصابيح الإنارة نتيجة تماس كهربائي، موضحا أن الأجهزة الطبية في المستشفى لم ينقطع عنها التيار الكهربائي، لوجود مولدات كهربائية تعمل تلقائيًا في حال انقطع التيار الكهربائي.

مدير المستشفى: حالتا الوفاة حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي

وأشار «أبو حمدان»، إلى أن وفاتين سجلتا في المستشفى، موضحا أنهما حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى.

من جانبه، توجه وزيرا الداخلية مازن الفراية، والصحة فراس الهواري، إلى المستشفى للوقوف على حالة المرضى والاطمئنان على سير الأمور الطبية.

وتواجدت قوات الأمن الأردنية في محيط المستشفى، بعد تجمهر عدد من ذوي الشخصين المتوفيين.

وفي سياق متصل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، إن الأجهزة الحكومية المختصة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى، تحركت على الفور للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها.

وزير الإعلام الأردني: الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيار الكهربائي

وكشف «دودين»، أن الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيار الكهربائي، يجري التحقيق حول أسبابها، وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

يذكر أن مستشفى السلط الحكومي في وسط البلاد، شهد في مارس الماضي فاجعة أسفرت عن وفاة 7 مصابين بـ«كورونا» إثر انقطاع الأكسجين عنهم.