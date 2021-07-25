علي جمعة: «ولد الهدى» لأم كلثوم بها معان راقية.. مفيش منها مانع

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال «هل الفنون والموسيقى حرام وتتعارض مع الشرع؟»، قائلا «الغنا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، الكلام ده قد يكون فيه سب لله ورسوله وقد يكون أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف، يبقى الكلام هو اللي حرام ولا التركيبة دي؟ ففي الحالة دي نقوله غلط، لما عبدالحليم حافظ جه يغني أغنية فراح قال على لسان الشاعر (قدر أحمق خطاه)، هو القدر أحمق؟ أحنا عندنا القدر مش أحمق لأن الله هو صاحب ذلك القدر».

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، «عبدالحليم وهو بيقولها هل كان يعني فسادا في الأرض ولا كان عاوز يقول القصيدة اللي الشاعر قالها ؟ فاعترضنا عليه وقولناله غيرها، وبتوع الموسيقى العربية بيغيروها، فلما يغنوا الأغنية يغنوها زي ما هي ويجوا عند الكوبلية ده ومصلحينها، عبدالحليم لو كان عايش كان صلحها، لو حد قاله إن ده مخالف للعقيدة، وقبل كده عدل».

وأشاد «جمعة» بأغنية أم كلثوم «ولد الهدى»، قائلا: «إيه رأيك لما الست تقول ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، ما رأيك لما بتقول (أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك إقتدت السحابا)، وده كلام ميعجبش العيال بتوع القاعدة بس يعجبنا أحنا».

وتابع: «دي معاني راقية أوي وكان مشايخنا يسمعوا الحاجات دي ويتبسطوا ويتسلطنوا آخر سلطنة، لأن دي معاني راقية وحلوة مفيش منها مانع».