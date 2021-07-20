علي جمعة يجيز التصدق بالأضحية كاملة: «الأكل منها ليس واجبا»

من أكثر الأسئلة التى تتلقاها دار الإفتاء المصرية خلال عيد الأضحى المبارك هو جواز التصدق بالأضحية كاملة دون حصول صاحبها أو أسرته على جزء منها وما هو الحكم الشرعى فى ذلك. وأجاز الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق، التصدق بالأضحية كاملة دون أكل منها، قائلا "والله سبحانه وتعالى أعلم".

ويشير الدكتور على جمعة إلى أن الأكل من الأضحية ليس واجبًا، بل هو مباح عند جمهور العلماء؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره عند الشيخين - واللفظ لمسلم - لما قَالُوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ -وهم الواردون على المدينة من ضعفاء الأعراب حتى يكثر الناس من التصدق عليهم باللحم مواساة لهم-، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، وغير ذلك من الأحاديث؛ إذ حمل الجمهور هذه الأوامر على الندب أو الإباحة؛ لورودها بعد الحظر.

ذبح الأضحية

كما استند الدكتور على جمعة فى التصدق بالأضحية كاملة إلى ما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا)، فإن تعليق الأمر على الاختيار من القرائن الصارفة له عن الوجوب».

ثواب ذبح الأضاحى: التقرب من الله عز وجل

وعن ثواب ذبح الأضحية ،أكدت دار الإفتاء أن الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وأن كانوا غير مسلمين، وعلى المضحي أن ينوي الذبح تقربًا إلى الله تعالى، وشددت الدار على أنّ الأضحية يجب أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو ماعز، ذكورا أو إناثا.

وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنةٌ» قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنةٌ» رواه ابن ماجه.