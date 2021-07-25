اليوم.. محلات الدواجن تستأنف عملها وسط تراجع طفيف فى سعر الكيلو

تستأنف اليوم الأحد، محلات الدواجن، عملها بشكل تدريجى لتعمل بنصف طاقتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وأرجع التجار الأسباب إلى زيادة المخزون من اللحوم، وسط تراجع طفيف فى أسعار الدواجن البلدى والبيضاء.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لـ «الوطن»، إن معظم محلات الدواجن لاتعمل خلال الأسبوع الأول من عيد الأضحى، نظرا لإقبال المواطنين على تناول لحوم الأضحية، مضيفا أن أسعار الدواجن شهدت تذبذبا بين الصعود والهبوط قبيل عيد الأضحى.

وعن أسعار الدواجن خلال الأسبوع الحالي، أوضح أن كيلو الدواجن البيضاء في المزارع يتراوح ما بين 24 و26 جنيها، وفراخ الساسو بلدي بـ 48 جنيها، والفراخ البلدي يباع بـ 43 جنيها، ويباع البانيه بسعر 56 جنيها، والأوراك تباع بسعر 31 جنيها، والدبابيس بـ 35 جنيها.

وبحسب «السيد»، يباع كيلو الكبد والقوانص بـ 26 جنيها وزوج الحمام بـ 65 جنيها، فيما سجل سعر البط المولر 45 جنيها، وكيلو البط البلدي بـ 50 جنيها، والبط المسكوفي بـ 35 جنيها.

فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض المزارع ما بين 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، وكرتونة البيض تتراوح سعرها من 45 جنيها إلى 47 جنيها.

وأكد أن أسعار الدواجن المغلفة والمصنعة محليا من المتوقع أن تستقر دون زيادة، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن تعتمد على آليات العرض والطلب في السوق المحلى، ومن الطبيعى أن تشهد انخفاضا في الأسعار في حال تراجع الطلب.

وأوضح أن هناك عدة عوامل خلال الفترة القادمة ستنعش مبيعات الدواجن منها المصايف، مشيرا أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت

وأوضح «السيد»، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج.

وفى السياق نفسه كشفت تقارير صادرة عن الغرف التجارية عن تراجع أسعار الدجاج البلدى بقيمة 2% فيما تراجعت أسعار الدجاج الأبيض 3%، وصدور الدجاج المخلية بنحو 7%.