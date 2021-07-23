أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 -7-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري، نسبيًا في كل أنواع ومشتقات الثروة الداجنة، بالتزامن مع إقبال الكثير على تناول اللحوم الحمراء بعد ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، لتثبت عن النقطة السعرية التي انتهت إليها الأحد الماضي، وفقًا لما صرح به الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الجمعة، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ـ يتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الجمعة، بين 7 إلى 9 جنيهات.

ـ ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات.

ـ وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا.

ـ بلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

ـ سجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وشهد سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، وبلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل إلى نحو 2.25 جنيه.