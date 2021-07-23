أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 -7-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري، حالة من الاستقرار النسبي في كل أنواع ومشتقات الثروة الداجنة، بالتزامن مع إقبال الكثير على تناول اللحوم الحمراء بعد ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 30 و31 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وصل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وشهد سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، وبلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الجمعة، بين 7 إلى 9 جنيهات.

ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم الجمعة، إلى 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا.