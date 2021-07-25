ارتفاع اصابات كورونا في أولمبياد طوكيو إلى 132 حالة

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الإصابات المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتجرى مسابقات الأولمبياد في ملاعب بدون جمهور، بينما خضع عشرات الآلاف المشاركين من رياضيين ومسؤولين، لقيود صحية مشددة.

وافتتحت في العاصمة اليابانية «طوكيو»، أمس الاول الجمعة، دورة الألعاب الأولمبية 2020، فيما جرى تخصيص دقيقة صمت في حفل الافتتاح، إحياء لذكرى ضحايا كورونا.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي، من 207 دول خلال الأسبوعين المقبلين، سعيا للفوز بميداليات بذلوا جهدا شاقا للحصول عليها.