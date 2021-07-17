رئيس لجنة مكافحة كورونا باليابان: حضور الجمهور أولمبياد طوكيو لن يحدث

قال رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في الحكومة اليابانية شيجيرو أومي، إنَّ السماح للجمهور بحضور دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو «لن يحدث» رغم مطالبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بذلك.

وأضاف «أومي»، في تصريحات أوردتها صحيفة «ماينيتشي» اليابانية، اليوم السبت، أنَّه يعتقد بأن السماح للجمهور بدخول ملاعب أولمبياد طوكيو التي ستبدأ 23 يوليو الجاري لن يحدث إذا جرت الأمور بشكل طبيعي.

وأوضح «أومي»، أنَّه يتعين على السلطات التركيز على كيفية منع التفشي الحالي للفيروس بدلًا من مناقشة ما إذا كان سيسمح للجمهور بحضور الأولمبياد.

وأشارت الصحيفة اليابانية، إلى أنَّ توماس باخ طلب من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي، أن يسمح للجمهور بحضور أولمبياد طوكيو إذا تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد.

ودعت مجموعة من خبراء الأمراض المعدية، بما فيهم «أومي»، الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية إلى إجراء الأولمبياد دون جمهور.