التعليم: لا تحويل بين مدارس المتفوقين للطلاب الجدد والقدامى

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة لا تنوي فتح باب التحويلات بين مدارس المتفوقين، سواء للطلاب القدامى أو الجدد الذين سيتم قبولهم للعام الدراسي المقبل، موضحا أنّ عدد من الطلاب المقبولين العام الماضي بمدارس المتفوقين، تقدموا بطلبات كثيرة لتقليل الاغتراب للالتحاق بمدارس المتفوقين الواقعة في محافظاتهم الأصلية، وكل هذه الطلبات قوبلت بالرفض.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ كل مدرسة من مدارس المتفوقين لها قوة استيعابية لا يُسمح بتجاوزها لطبيعة الدراسة والإقامة والميزانية، وبالتالي كل طالب يتم قبوله لا يمكن له التحويل بعد ذلك بدعوى أنّه ضمن مكانه في مدرسة المتفوقين، مطالبا الطلاب المتقدمين بعد الشهادة الإعدادية لمدارس المتفوقين، بأن يكونوا على دراية مسبقة بعدم التحويل لهم فيما بعد إلى مدارس قريبة، بعد تسكينهم على مدرسة للمتفوقين في محافظة بعيدة عن مقر إقامة الأسرة.

وأشار المصدر إلى أنّ اختبارات الطلاب المتقدمين بمدارس المتفوقين، ستبدأ بعد انتهاء فترة التقديم مباشرة، أي بعد الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

15 أغسطس إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين

وجرى فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم) الأحد الماضي، إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، الفيوم، الغربية، العبور، الشرقية، بني سويف، قنا، المنيا، سوهاج، سرس الليان بالمنوفية، ومدينة السادات بالمنوفية.

وحددت وزارة التعليم، يوم الأحد 15 أغسطس لإجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لمدة 3 أيام، تنتهي يوم 18 أغسطس، حيث يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة، بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.