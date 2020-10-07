رابط الحصول على نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة وأسماء المقبولين بـ مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد "STEAM"، حيث أعلن مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان النتيجة مساء اليوم الأربعاء، أو حد أقصى صباح الخميس.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط الحصول على نتيجة وأسماء المقبولين بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2021/2020، وخطوات الحصول عليها كالتالي:

رابط الحصول على نتيجة الالتحاق بمدارس المتفوقين

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والضغط على الرابط الخاص بالحصول على نتيجة الالتحاق بمدارس المتفوقين من هنـــــــا.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به في خانة إدخال الرقم القومي.

- ثم يقوم بإدخال تاريخ الميلاد.

- ثم يقوم الطالب باختيار النوع سواء كان ذكر أو أنثى.

- وفي النهاية يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والضغط على تسجيل الدخول لتظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

وفي حالة حدوث خطأ أو مشكلة في الحصول على النتيجة، يمكن إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني ELXS@support.emis.edu.eg .

وبدأت الاختبارات الخاصة بطلاب المرحلة الإعدادية المتقدمين لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد "STEAM" يوم 13 سبتمبر واستمرت حتى 16 سبتمبر الماضي، كما تم عقدها بقاعة مراكز التطوير التكنولوجي، كما قام الطلاب المتقدمين لامتحان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بآداء الاختبارات يوم 22 سبتمبر الماضي.

والجدير بالذكر أن اجتياز الطالب للاختبارات بتحدد وفق معيار النجاح فى جميع مكونات الاختبارات المختلفة الإلكترونية التي يتم إجراءاها على حدى والذي يتم تحديده وفق المركز القومى للامتحانات، والمجموع الاعتبار لمكونات الاختبار الالكترونى وفقا معايير يضعها المركز القومى للامتحانات.