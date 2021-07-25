أحمد الخطيب: التاريخ الاقتصادي لمصر سيقف أمام العلمين والعاصمة الإدارية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن عودة السياحة الروسية لمصر هو أكبر خبر اقتصادي في الفترة الأخيرة، كونها أكبر سياحة وافدة إلى مصر حتى لو لم يكن السائح الروسي غنيا، لكن السياح الروسيون يفدون إلى مصر بغزارة في شرم الشيخ والغردقة، وبالتالي فإنها أهم رافد رئيسي من روافد النقد الأجنبي لمصر.

وتطرق الخطيب خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، إلى المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها قفزة في الاقتصاد المصري: «التاريخ الاقتصادي سيقف أمامها، والعلمين الجديدة ستكون أهم مدينة ساحلية على ساحل البحر المتوسط، فهي مدينة اقتصادية وسياحية وتُبنى بطريقة علمية حديثة، والرئيس السيسي يزورها من حين لآخر، كما يزورها أعضاء الحكومة».

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «استخدام العلمين لكي تبنى عليها مدينة بهذا الشكل فكرة عبقرية، لأن لها بعد سياحي، فالسياح الأوروبيون يزورون قبور ضحايا الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فإن بناء مدينة بطريقة اقتصادية يمثل قفزة على مستوى الاقتصاد».

وحول المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، أوضح أحمد الخطيب أن الدولة تقوم بعملية إسكان اجتماعي منذ سنوات، لكنها شهدت تكثيفا كبيرا في السنوات الأخيرة، وما تم في هذا الملف في آخر 6 سنوات قد يكون فاق كل ما فاقت به الدولة قبل ذلك.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إلى أن عيوب الإسكان الاجتماعي قلت كثيرا في السنوات الأخيرة نتيجة للاشتراطات والمراقبة، لكن رغم المراقبة الشديدة إلا أن هناك بعض العيوب لدى المواطن، الذي يحاول الحصول على الشقة وينقلها إلى أبنائه، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى إطلاق مبادرة رئاسية للتمويل العقاري والحصول على تيسيرات غير مسبوقة مقابل عدة شروط، منها أن تكون الشقة مسجلة في الشهر العقاري، إذ يخضع للعشوائية ويقنن الأراضي وينقل المواطن من الوادي الضيق إلى الوادي الفسيح ببناء محترم وراقٍ ومرفق ترفيقا جيدا.