«تجارة حلوان» تفتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية PBIS

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، فتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للعام الجامعي 2021/2022، للمراحل الثلاث (دبلوم، ماجستير، دكتوراه)، حيث كان لكلية التجارة وإدارة الأعمال في الجامعة، السبق في إنشاء برنامج نظم معلومات الأعمال وتقديمه للطلاب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومن خلال الدكتورة أماني فاخر القائم بأعمال عميد كلية التجارة.

وأكد نجم، تميز برامج جامعة حلوان المتخصصة والفريدة، وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل، وتأهيل الطلاب للدخول للمنافسة، من خلال خطة أكاديمية ومناهج دراسية على أعلى مستوى.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ البرامج تناسب احتياجات الدارسين من تعليم متميز ومتفرد لمن أراد تطوير ذاته ومهاراته وفقا للتطورات الحديثة والمتسارعه في مجالات العمل كافة.

وأضافت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة، أنّ البرنامج يتطلع للمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال، في ضوء معايير الجودة المتبعة، حيث يعمل على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات اللازمة لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال.

ويتميز البرنامج بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويحصل الدارس على درجة الدبلوم بعد اجتياز 30 ساعة معتمدة، ويحصل على درجة الماجستير بعد اجتياز 48 ساعة معتمدة، ويحصل الدارس على درجة دكتوراه الفلسفة بعد إكمال 60 ساعة معتمدة.

ويتولى التدريس نخبة من المتخصصين من كلية التجارة وإدارة الأعمال، ونخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من الجامعة ومن الجامعات الأخرى، الذين شغلوا مناصب أخرى متعددة، ويمتلكون العديد من الخبرات الأكاديمية المتعددة، فضلا عن الدراية الكاملة بكل ما هو جديد في نظم معلومات الأعمال.

يذكر أنّ النظام المتبع في الدراسة هو الساعات المعتمدة، حيث تتم الدراسة في العام الجامعي من خلال فصلين دراسيين ومدة الفصل الدراسي من 15 لـ17 ساعة أسبوعيا، بما في ذلك فترة الامتحانات، ويجوز عقد فصل دراسي صيفي بعد استيفاء شروط خاصة وقواعد إدارية منظمة لذلك بعد موافقة مجلس الكلية.

وتكون الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية وذلك بمقر البرنامج بالزمالك، ويمنح الدارس درجات الدبلوم في نظم معلومات الأعمال، الماجستير في نظم معلومات الأعمال، دكتوراه الفلسفة في نظم معلومات الأعمال.

وهناك عدد من الأوراق المطلوبة من المتقدمين للالتحاق، وهي أصل شهادة البكالوريوس وصورتين منها، أصل شهادة المعادلة وصورتين منها (لمن ليس خريج جامعة حكومية)، أصل شهادة ميلاد رقم قومي وصورتين منها، واصل شهادة الموقف من التجنيد وصورتين منها، وصورتين للبطاقة الشخصية، 10 صور شخصية.

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدخول على الصفحة والحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات عن البرنامج: https://www.facebook.com/PBIS.Helwan.Univeristy.Official/