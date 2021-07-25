«زفة عرايا» خلال نقل «عفش عروسة» تثير غضب أهالي الغربية.. والعمدة: «بلغت عنهم»

عدة شباب عراة الجسد، يرقصون على أنغام «الدي جي»، مستخدمين الألعاب النارية، ورافعين الأسلحة البيضاء وزجاجات المياه الغازية، خلال نقل «عفش» عروسين، في مشهد آثار استياء الأهالي واعتبر سعيد العريني، عمدة قرية كفر سالم النحال بالغربية، مخالفًا للأعراف والتقاليد المصرية.

مخالف للأعراف

وقال عمدة قرية كفر سالم النحال، لـ«الوطن»: «إنه التقى بكبار العائلات في القرية وتم التنبه بعدم السماح بمثل هذه الأفعال مرة أخرى، التي لا تمثل الأعراف والتقاليد المصرية بصفة عامة والريف بصفة خاصة، ونحن قرية في كل منزل له فتيات وسيدات لا يصح أن يشاهدن مثل هذه الأفعال، وأنه فور علمه بالواقعة تدخل وتم إبلاغ الجهات الأمنية وتحديد هوية الشباب والقبض عليهم».

مشهد لم تشهده القرية من قبل

بدوره أكد «مدحت البربري»، أحد أهالي القرية، أن مشهد رقص عدد من شباب القرية عرايا الجسد، مستخدمين الألعاب النارية، ورافعين الأسلحة البيضاء، آثار استياء وغضب أهالي القرية، معتبرًا أنه مشهد لم تشهده القرية من قبل».

زفة عرايا

وأضاف «البربري»: «دي مكنتش زفة أو فرح بقدر ما كانت زفة عرايا».

كما أوضح إبراهيم عبد الوهاب، أحد أهالي القرية، أنه وغيره من الأهالي لم يصدقوا ما شاهدوه من أفعال في حفل نقل «عفش الزوجية».

ولفت إلى أن الأمر أصابهم بالدهشة، خاصةً أن الشباب كانوا عرايا من النصف الأعلى من الجسم، وهو ما يعتبر إهانة لأهل القرية ولكل منزل فيها لا يخلو من سيدات وفتيات.

وشهدت قرية «كفر سالم النحال»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، حدثًا، اعتبره الأهالي غريبًا ومهينًا، أثناء نقل «عفش» عروسين بالقرية، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا أمام سيارات النقل المحملة بجهاز العروس، في صورة مبتذلة وخادشة للحياء، متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب العامة، التي تحتفظ بها القرية، والتي تمنع مثل هذا الشكل من الاحتفالات، مما أثار حفيظة أهالي القرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على المتهمين ليلة أمس، بعد تحديد هويتهم، وذلك بتهمة إثارة الرعب والفزع في قلوب أهالي القرية وخدش الحياء العام وإظهار البلطجة في الشوارع وحمل أسلحة بيضاء.

وتباشر نيابة مركز بسيون، بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، التحقيقات مع 10 شباب تم إلقاء القبض عليهم في واقعة رقص بدون ملابس في نقل عفش زواج في قرية كفر سالم النحال في بسيون.