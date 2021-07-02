بعد واقعة «زفة عبدة الشيطان».. 6 ممنوعات في الأفراح بالدقهلية

بدأ حوار مجتمعي في قرية «أتميدة»، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، داخل مركز شباب القرية، بعد أن تمت دعوة عدد من حكماء ومشايخ القرية، من أجل التصدي للظواهر الغربية، التي بدأت تظهر في الأفراح، ومنها ما حدث في «زفة عفش» عروسين، حيث وصف الأهالي الصور التي ظهر بها بأنه تشبه صورة «عبدة الشيطان»، والتي انتهت بمصرع الفتاة «ميادة إيهاب»، وإصابة صديقتها «نور وليد»، بإصابات خطيرة، بعد تطاير طفاية حريق من بين أيدي أحد الشبان، مما تسبب في إصابتهما بكسور في الجمجمة.

6 تعهدات على أصحاب الأفراح في أتميدة

واتفق أهالي القرية على أخذ تعهد على كل من أراد زفة المنقولات الزوجية، أن يلتزم بالابتعد عن 6 أشياء، وهي «التلوث السمعي مكبرات الصوت العالية، وعدم وجود أنابيب البوتاجاز، وكذلك عدم وجود طفايات الحريق، ومنع التجمعات الكثيفة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم غلق الشوارع، وضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية في المواعيد المحددة».

منشور للوحدة المحلية بأتميدة يحذر من تكرار كوراث بالقرية

وفي نفس السياق، أصدرت الوحدة المحلية بأتميدة منشوراً تم تصويره وتوزيعه على نظاق واسع، أكدت فيه أنه «نظراً للأحداث المؤسفة الأخيرة التي مرت بها قرية أتميدة، والناتجة عن الإهمال الجسيم أثناء سير جهاز عروسة بشوارع القرية، وما أعقبه من كوارث لأصطحاب بعض من أهالي العروسين لأسطوانات بوتاجاز وطفايات حريق، وآلات صاخبة للاستعراض بها، رغم خطورتها البالغة علي حياة المواطنين، والتي كادت أن تودي بحياة الكثير من أهل القرية، رغم التعليمات المشددة بحظر التجمهر في شوارع القرية، لتجنب انتشار وباء كورونا».

وأهابت الوحدة المحلية بأتميدة، في منشورها، بالمواطنين الراغبين في نقل المنقولات الزوجية، وإقامة الأفراح بشوارع القرية، بضرورة «التوجه إلى الوحدة المحلية، لأخذ التعهدات الملزمة، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون، وستقوم الوحدة المحلية باتخاذ ما تراه مناسباً حيال المخالفين».