عاجل.. التقرير الطبي: ضحية «واقعة طوخ» حاول خنق زوجته فقتلته

أكدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، والتقرير الطبي الخاص بالمتهمة بقتل زوجها في طوخ أيام عيد الأضحى المبارك، أنها أقرت في التحقيقات أن زوجها - الضحية - حاول خنقها، وأنها تعدت عليه بالضرب بالسكين دفاعا عن نفسها، وحاولت إنقاذه؛ إلا أنه توفي فور وصوله لدى الطبيب.

كما أكد التقرير الطبي صحة كلام المتهمة في أثناء استجوابها بالتحقيقات، مشيرا إلى وجود سحجات في عنق ريهام سعيد، وحرزت النيابة أداة الجريمة «سكين المطبخ».

حبس ريهام سعيد 15 يوما

وكان قاضي المعارضات قد جدد حبس ريهام سعيد المتهمة بقتل زوجها في طوخ لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل زوجها أيام العيد، إثر مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة ريهام سعيد 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار، وإحرازها سلاحًا أبيضَ - سكينًا - استخدمته في القتل.

وكانت النيابة العامة قد أُخطرت بوفاة المجني عليه، فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبين بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها 15 يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

البحث عن المتهم بقتل فتاة الواحات

في سياق منفصل، تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لضبط المتهم - المجهول - بقتل فتاة وتقطيع جسدها لنصفين، وقطع رأسها وإلقاء الجثة على طريق الواحات البحريات بالجيزة.

وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.