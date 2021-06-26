حكاية جريمة في «توك توك» هزت دكرنس.. «محمد حوادث» قتل «زغلول»

يقف «ممدوح» في أحد شوارع مدينة دكرنس، يرى أحد المركبات قادمًا إليه «توك توك»، لم يعلم أن هذه المركبة تحمل على متنها قدره وتكون آخر شيء تراه عينيه على هذه البقعة من الأرض، تقترب المركبة منه، ويقودها شخصان، يخرج أحدهما ويطلق وابلًا من الرصاص صوب «المجني عليه»؛ لتشهد شوارع الدقهلية جريمة بشعة، ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

تمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على شخصين، قتلا شابًا في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد أن فتح عليه وابلًا من الرصاص مستخدما توك توك وفر هاربا من مكان ارتكاب الواقعة، وبنقل المجني عليه إلى مستشفى دكرنس العام لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتبين وجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهمين.

رش خرطوش ينهي حياة «ممدوح»

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى دكرنس العام، باستقبالها شاب يدعى «ممدوح سعد زغلول» مقيم بمنطقة ميت الحلوج مركز دكرنس مُصاب برش خرطوش في الصدر وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وانتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان الحادث، وبسؤال والد المتوفي، اتهم شخصين أحدهما شهرته «محمد حوادث» مقيمين في المنطقة، وقام أحدهما بإطلاق وابل من الرصاص هو وآخر من فرد خرطوش حال وجود نجله في الشارع، مشيرًا إلى أن المتهمين كانا يستقلان «توك توك»، وأطلقا عليه النار، وفرا هاربين من المكان، وتجمهر الأهالي، ونقله نجله إلى المستشفى، إلا أنه توفي فور وصوله.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وضباط وحدة مباحث دكرنس، وأسفرت جهود فريق البحث، أن مرتكبي الواقعة هما أحد المشكو في حقهما وعامل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث دكرنس ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما أنه قام بإطلاق عيار ناري من فرد محلي تجاه المجني عليه بالاشتراك مع الثاني؛ لوجود خلافات مالية بينه وبين المتوفـي، حال استقلالهما مركبة «توك توك»، وتم ضبط السائق والتوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة سائق التوك توك، نفى علمه بنيتهما في ارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.