رئيس جامعة سوهاج يكرم المشاركين في ورشة عمل «رمضانك بهجة»

كرّم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، 27 طفلا و11 من المتطوعين من شباب الجامعة، الذين شاركوا في فعاليات التدريب الذي نظمه مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة تحت عنوان «رمضانك بهجة»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور فهيم فتحي حجازي القائم بأعمال عميد كلية الآثار، والدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، والدكتورة نوال عمر عضو مجلس إدارة المركز.

وأشاد الدكتور أحمد عزيز بالدور الذي يقوم به مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، من خلال عقد مثل تلك الورش التي تساعد الأطفال على الإبداع والابتكار، واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة، إلى جانب دوره أيضاً في تطوير الحرف التراثية ودعم الفنون الحرفية بالمحافظة وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية.

وقالت الدكتورة ريهام محمد علي، أن ورش العمل استهدفت الأطفال من 4 حتى 14 سنة، وذلك لتدريبهم علي عمل المنتجات اليدوية لتطوير مهاراتهم ولتنمية ثقافة العمل اليدوي والابداعي للأطفال منذ الصغر، حيث تضمنت فعاليات التدريب تدريب الأطفال على كيفية صنع الزينة الخاصة بشهر رمضان من فوانيس وغيرها، كما تم إقامة معرض لعرض هذه الأعمال، وتم منح جميع الأطفال المشاركين شهادة مشاركة وتدريب من المركز.

وأضافت أن المركز سوف يقوم بتنظيم تدريبات تراثية للأطفال خلال الفترة القادمة، تساهم فى مساعدة الأسر على تقليل تعلق الأطفال الدائم بالهواتف الذكية، والقلق من مضاعفات الإفراط فى العزلة بصحبة شاشات الكمبيوتر، ومنها ورش تصنيع أوراق البردي، ورش تصنيع ماكيت اثري، ورشة رسوم متحركة للأطفال، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة هم الأطفال من عمر 7 إلى 15 سنة.