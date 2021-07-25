«لكمتها بقوة».. النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل أستاذة جامعية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، منذ قليل، بحبس المتهم بقتل صديقته الأستاذة الجامعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك حال نشوب مشاجرة بينهما داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول.

المتهم مثل الجريمة أمام جهات التحقيق

وبمواجهته أقر المتهم بارتكابه الواقعة ومثل تصورا حال ارتكابه الجريمة أمام النيابة العامة والجهات المعنية، كما أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت الطب الشرعي بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

خلافات مادية السبب

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه لم يكن يقصد قتلها، وإنما كانت بسبب نشوب مشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي فيما بينهما على أمور مادية؛ فقام الأخير بتوجيه لكمة قوية لها لقت على إثرها مصرعها على الفور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في حل لغز العثور على جثة أستاذة جامعية تبلغ من العمر 28 عاما داخل شقتها بالتجمع الأول، وتحديد هوية المتهم عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

ورد قسم شرطة الدائرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لفتاة داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن للتأكد من صحة البلاغ وعثرت على جثة فتاة، ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على هاتفها المحمول وبتفريغه وبتفريغ كاميرات المراقبة جرى الوصول إلى المتهم، وتم ضبطه وإحالته لتحقيقات النيابة العامة.