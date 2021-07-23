أغرب جريمة فى العيد.. وفاة عشيقي الهرم أثناء علاقة داخل سيارة أوبر

بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.. وقعت أغرب جرائم قتل فى هذه الأيام المباركة، حيث نفذ شاب فى العقد الثالث من عمره جريمة بشعة، بعد أن قتل أمه وجلس بجوار جثتها يبكي قائلا: «قتلت أمي.. كانت طيبة».. وذلك داخل إحدى الشقق السكنية بشارع البصراوي بمنطقة امبابة.

أغرب جريمة قتل فى أيام العيد

ومن أغرب جرائم عيد الأضحى أيضا، تلك التي رصدتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، والتي تمت فى إحدى قرى مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث ذبح طبيب الأسنان زوجته الطبيبة، بسبب خلافات أسرية، وأظهرت التحريات والتحقيقات تحت إشراف اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، عن أن المتهم سدد 11 طعنة في جسد زوجته وأمام أبنائهما الثلاثة وفر هاربا حتى تمكنت القوات من ضبطه بعد مرور ساعات من هروبه.

جريمة قتل القليوبية

وفى قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بالقليوبية.. تخلصت سيدة من زوجها.. بعد يومين من نشر صورة تجمعه مع زوجته المتهمة عبر «فيس بوك» قائلا: «وتبقي هي أعظم انتصارتي وأجمل اختيارتي».

وكشفت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة ضباط مباحث القليوبية ان المتهمة قتلت زوجها بعد أن سددت له طعنة فى القلب أودت بحياته فى الحال، وتم ضبط المتهمة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات التى قررت حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

أغرب جريمة فى العيد وفاة عشيقي الهرم أثناء علاقة حميمة داخل سيارة أوبر بالهرم

جاء فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة للمباحث، أن أغرب جرائم العيد وقعت داخل سيارة «أوبر»، حيث تبين أن شاب يعمل فى شركة «أوبر»، تقابل مع صديقته، وأثناء إقامة علاقة معها داخل سيارته بمنطقة الهرم، لفظا الاثنان أنفاسهما الأخيرة، وتبين من خلال التحريات والمعاينة أنهما ماتا أثناء العلاقة نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون.

وانتقلت النيابة الى مكان الواقعة وتم مناظرة الجثث وقررت عرضهما على الطب الشرعي لتشريحمها لبيان اسباب الوفاة ولاتزال التحقيقات مستمرة.