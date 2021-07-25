الجامعة اليابانية: استراتيجيتنا تخدم الأهداف الوطنية وخطة مصر 2030

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم التكنولوجيا، إنّ استراتيجية الجامعة الجديدة تتضمن 4 محاور رئيسية لخدمة الأهداف الوطنية وخطة التنمية المستدامة لمصر 2030، موضحا أنّ الاستراتيجية تهدف لاستثمار الخبرات اليابانية، لإعداد خريجي الجامعة للمنافسة في سوق العمل دوليا، والاستحواذ على أكبر قدر من فرص العمل العالمية، وتأهيلهم للاحتياجات المحلية لسوق العمل، كما تستهدف دعم القيمة المضافة في الصناعات الوطنية، واستحداث برامج جديدة، وزيادة التفاعل مع الجهات الصناعية، وجذب الطلاب الوافدين وزيادة كفاءة العمليات الإدارية.

وأشار الجوهري، إلى أنّ الاستراتيجية تستهدف أيضا تلبية الاحتياجات المتزايدة من خريجي التخصصات ذات الصلة بزيادة معدل الأعمار، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، من خلال إتاحة البرامج المميزة والخدمات القائمة على تسويق المعرفة والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو أمين عدلي، منسق التخطيط الاستراتيجي للجامعة المصرية اليابانية، أنّه تماشيا مع متطلبات المرحلة المستقبلية، وفي ضوء الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة المصرية اليابانية، خاصة البنية التحتية التي تدعمها الدولة بشكل غير مسبوق، ودعم الحكومة اليابانية وتجهيز الجامعة بأحدث الإمكانات المعملية، وتوفير عدد من الأساتذة اليابانيين، شهدت الشهور الثلاث الماضية، الانتهاء من عمل خطة استراتيجية متميزة وغير تقليدية للسنوات 2021/2025، والتي صممت لدعم اهداف الدولة الممثلة في تنفيذ رؤية مصر 2030، مع الاخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الإقليمية والدولية.

ولفت منسق التخطيط الاستراتيجي للجامعة المصرية اليابانية، إلى أنّه جرى تقديم تفاصيل الخطة الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الأمناء في يونيو الماضي، وأشاد أعضاء المجلس من الجانبين المصري والياباني، بالفكر المتطور والرؤية بعيدة المدى لهذه الخطة، حيث جرى تحديد 16 محورا فرعيا في الخطة، تمثل الوسيلة التي من خلالها تسعى الجامعة لتحقيق أهدافها.