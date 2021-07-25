لقاح استرازينيكا.. «الصحة» تستعد لاستقبال شحنة جديدة خلال أيام

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت الوزارة إن هذه الشحنة تأتي ضمن اتفاقية جافي كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول، وأكدت الوزارة في منشور توعوي لها على أن جميع اللقاحات متوافرة وفعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاحات كورونا، أشارت إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بما فيها لقاح استرازينيكا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو صداع وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج للذهاب إلى طبيب.

فعالية لقاح استرازينيكا

وعن شدة الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا، قالت الوزارة إن شدة الأعراض الجانبية التي تظهر ليس لها علاقة بفعالية اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وجميع اللقاحات لها درجة فعالية كل لقاح على حده وأثبتت فعالية تتخطى كلا منهم عن 80%، ودعت الوزارة المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتة إلى أن الدولة وضعت خطة للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الفرق بين لقاحي سينوفارم ولقاح استرازينيكا

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن اللقاحات، وقالت جميع المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا في مصر صحتهم جيدة ولم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة عليهم، واتسعرضت الفرق بين لقاحي سينوفارم ولقاح استرازينيكا، وقالت لقاح سينوفارم جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، ولكن لقاح استرازينيكا الفرق بين الجرعتين ثلاثة أشهر.

وطالبت الوزارة من المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بإجراءت العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة للوزارة أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن 105 للاستفسارات عن فيروس كوروونا، وأكدت الوزارة على أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم 1440.