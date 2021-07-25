تفاصيل منحة شباب مصر الرقمية من الاتصالات.. آخر موعد للتقديم 29 يوليو

أعلن المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل للطلاب في منحة شباب مصر الرقمية من الجامعات والمعاهد العليا في جميع التخصصات، للتأهيل لأسواق العمل المختلفة المصرية والعربية.

ويكرس المعهد القومي للاتصالات بصفته مركز التميز للتعليم والتدريب في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر، جميع موارده لبناء ركائز التنمية وهو مُعد جيدًا ومجهز جيدًا أكثر من أي وقت مضى للعب دور رئيسي في التطور السريع لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويوفر المعهد القومي للاتصالات، تدريب شباب مصر الرقمية بهدف بناء قدرات الكوادر الشابة على التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لدعم خلق فرص العمل، وتوفير المزيد من الإمكانات للمجتمع المصري.

ويجري تنظيم منحة شباب مصر الرقمية من خلال إنشاء نظام تدريبي متكامل عالي الجودة، يتمحور حول المتعلم ويدعمه محتوى مميز أعده أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومن خلال التعاون مع الشركات الرائدة.

أسلوب التدريب بمنحة شباب مصر الرقمية

يعتمد أسلوب التدريب بمنحة شباب مصر الرقمية على دمج التعلم عن بعد من خلال محاضرات تفاعلية وتجارب معملية واقعية عبر شبكة الإنترنت مع إمكانية تنفيذ بعض التجارب المعملية بمقرات المعهد بالقرية الذكية ومدينة نصر وبعض المحافظات، وبهذا الأسلوب يتحكم المتدرب بوقت التعلم ومكانه وسرعة تقدمه بشكل أكبر من البرامج التعلمية التقليدية. كما يجري التدريب علي إيجاد وظيفة من خلال منصات العمل الحر علي شبكة الإنترنت.

شروط القبول في منحة شباب مصر الرقمية

ـ مصري الجنسية.

ـ حديث التخرج من عام 2012 أو ما بعده.

ـ التفرغ الكامل خلال فترة المنحة.

ـ اجتياز اختبارات القبول.

ـ الأوراق المطلوبة في حالة القبول:

1ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

2ـ صورة من شهادة التخرج (للخريجين).

3ـ شهادة قيد بالسنة الدراسية أو كارنية بالسنة الدراسية المقيد بها (للطلبة).

4ـ عدد 2 صورة شخصية.

5ـ إقرار تفرغ بمدة المنحة (يجري تحميل الإقرار من على موقع المبادرة).

شروط الاشتراك بمنحة شباب مصر الرقمية

ـ التوافق مع الـ Prerequisites لكل برنامج تدريبي شرط أساسي للقبول في المنحة.

ـ الالتزام بعدد ساعات التدريب المقررة (6 ساعات تدريب يوميا).

ـ الالتزام بنسب الحضور المقررة على ألا تقل عن (75%).

ـ الالتزام بالسلوك اللائق في التعامل مع المدربين والمنظمين للمبادرة.

ـ الالتزام بالمحافظة على المقررات الدراسية وعدم نشرها على المواقع الإلكترونية (حقوق الملكية الفكرية).

ـ الالتزام بصحة جميع البيانات المدونة بالإقرار.

ـ الالتزام بتقديم إقرار جديد موقع من المتدرب عن كل دورة تدريبية يلتحق بها المتدرب.

ـ الالتزام بتقديم أو إرسال اعتذار عن طريق البريد الإلكتروني عن استكمال المنحة بحد أقصى 48 ساعة قبل بدء المنحة التدريبية.

ـ لن يعتد بأي مراسلات إلا من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمبادرة digitalegyptyouth@nti.sci.eg.

ـ الالتزام بإكمال المسار التدريبي الذي تقدم إليه المتدرب في المدة المحددة.

ـ الالتزام بحضور المجموعات الدراسية بنسبة 75% على الأقل من مدة التدريب.

مزايا الاشتراك بمنحة شباب مصر الرقمية

ـ التدريب من خلال الحضور لفروع المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات التالية ( المنوفية - الدقهلية - قنا - سوهاج- المنيا - أسوان).

ـ تمويل 100% من تكلفة التدريب.

ـ شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

ـ شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

ـ مكافأة تحفيزية شهرية.

وأوضح المعهد القومي للاتصالات أن آخر موعد للتسجيل بـ«منحة شباب مصر الرقمية» لشهر سبتمبر، هو الخميس الموافق 29 يوليو الجاري، على أن تكون بداية الدراسة بالمنحة الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.