التضامن: منح الطفل اليتيم كريم النسب الاسم الأول للأم البديلة بعد موافقة الأزهر

قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إنهَّ يتمّ منح الطفل اليتيم المعثور عليه، بعد موافقة مشيخة الأزهر الشريف، الاسم الأول للأم البديلة الكافلة في خانة الأم، والاسم الأول للأب أو لقب الأب في خانة الأب.

وأشارت مستشار وزارة التضامن، لـ«الوطن»، إلى أنَّ الطفل المكفول لا يورث، إلا أنَّه من حق الأسرة الكافلة للطفل أن تهب له ماتشاء، قائلة «التبني حرام في الشريعة الإسلامية، ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، فمصر امتنعت عن بندين وهما التبني، وبند المثلية».

خطوات التقديم لكفالة طفل يتيم

من جهتها، حددت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، عدة خطوات للتقديم على كفالة طفل داخل أسرة بديلة كافلة، حيث تتمثل الخطوات فيما يلي:

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة المرفق هنا.

- ترسل وزارة التضامن الطلب، إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.

- أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية تجري بحثًا ميدانيًا للتأكّد من استيفاء الأسرة للشروط .

- إعداد مذكرة للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.

- عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو من دار الرعاية التابعة لوزارة التضامن.

- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع شخصين ضامنين.

المستندات اللازمة لكفالة طفل يتيم

وحددت وزارة التضامن عدة مستندات للحصول على كفالة الطفل تتمثل فيما يلى :

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة عقد الزوج «في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة».

- صورة قسيمة الطلاق، إذا كانت المتقدمة لكفالة الطفل مطلقة.

- شهادة وفاة الزوج، اذا كانت المتقدمة لكفالة الطفل أرملة.

- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

- صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.