منح شهادة الأيزو 9001 لإدارة التدريب بـ«مياه المنوفية»

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية تطبيق أنظمة الجودة فى مختلف الإدارات الفنية والإدارية، لضمان استدامة تقديم الخدمات، وانتظام الأداء على أسس منهجية وعلمية مدروسة.

إجراء المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنوفية

وأشار إلى أن إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أجرت المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنوفية، من شركة TUV Nourd العالمية، وبحضور الدكتور مدحت عبدالعزيز كبير مراجعين، وتم التوصية بمنح شهادة الأيزو 9001/ 2015، للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية الشهادة للإدارة العامة للتدريب، وأهمية التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة، موجها الشكر للعاملين بإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، وفريق الإدارة العامة للتدريب بشركة المنوفية.

الحصول على الشهادات الدولية المعتمدة

وقالت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن إدارة الجودة ودعم النزاهة، تهدف إلى تأهيل الإدارات المختلفة، للعمل بنظام جودة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة.

تأهيل قطاعات الموارد البشرية

وأضاف أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، أن الشركة تضع خطة لتأهيل قطاعات الموارد البشرية، والإدارات العامة للتدريب بالشركات التابعة، للحصول على شهادات الاعتماد والجودة المتوافقة مع المواصفات والمعايير الدولية.