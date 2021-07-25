«الجمارك» تعلن حاجتها للتعاقد مع 1000 من حاملي مؤهلات التجارة والحقوق

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، حاجتها للتعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا «بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ جمارك)، وليسانس حقوق/ شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك إعمالا لحكم المادة الرابعة عشر من القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، ووضعت عددا من الشروط، مناشدة بقراءتها جيدا قبل البدء في عملية التسجيل.

أولا: شروط التقديم

1. أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

3. ألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاما ميلاديا في تاريخ هذا الإعلان.

4. بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة «شعبة محاسبة/ شعبة جمارك» بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

5. بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة، وقانون بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

6. أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط أو اثنين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالإعلان.

7. أن يقدم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا، وفقا لحاجة العمل، وفي حالة عدم التقدم به يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

وشددت مصلحة الجمارك، على أنه لن ينظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

ثانيا: المستندات المطلوبة للتقديم

1- صورة من بطاقة الرقم القومي «وجهي البطاقة»، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهــل الدراسي.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6. صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا، وفقا لحاجة العمل.

7- صورة شخصية حديثة «فوتوغرافية».

وطالبت المصلحة المتقدمين بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة، قبل البدء في عملية التسجيل، مع مراعاة ألا تستغرق هذه العملية وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، منوها إلى أن يمكن الحصول على المساعدة من خلال التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني: Jobs.eca@mof.gov.eg.

ثالثا: شروط الترشح:

يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الالكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

• بالنسبة للفئة (أ): المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والضريبية والمراجعة - قانون الجمارك - مهارات استخدام الحاســب الآلي - المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة - مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

• بالنسبة للفئة (ب): قانون «الجمارك بصفة أساسية، والعقوبات المصري، والإجراءات الجنائية، والحجز الإداري»، والقانون المدني، ومهارات استخدام الحاســب الآلي واللغة الإنجليزية، والمهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة.

ونوهت مصلحة الجمارك إلى ستعقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين المشار إليهما، ممن اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية فقط، وعلى أن تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.

وأكدت المصلحة في بيانها، أنه ستطلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في «البند ثانيا»، أوغيرها إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات

ولفتت مصلحة الجمارك إلى إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، على أن تفحص تلك المستندات «ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفى لشروط التقديم».

وأوضحت أنه سيحدد موعد اختبارات التقييم الإلكترونية، ومقر انعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم، بعد انتهاء مدة الإعلان على الرابط ذاته بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

وتُعقد اختبارات التقييم الإلكترونية على الحاسب الآلي، وتقبل الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة في «البند ثانيا»، وطبقا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية، وذلك على مكان العمل المتقدم اليه، وبحيث تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.

وفي حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة، وفقا للمستندات المقدمة منه، سيستبعد ويعتبر غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وشدد البيان على أنه لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم الواردة في «البند أولا»، أو التي تقدم باليد أو ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات على هذا الموقع.

وأشار بيان مصلحة الجمارك، إلى أنه غير مسموح بالتقديم لأكثر من مرة؛ لذلك يجب الحرص على إدخال البيانات كافة بعناية، وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة، حتى لا يستبعد الطلب.

للتقديم ومزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي: https://jobs.mof.gov.eg/ecajobs.aspx