«الغرف التجارية»: 20% زيادة في أسعار الأدوات المدرسية هذا العام

قال أسامة جعفر، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة تجارة القاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الأدوات المدرسية للعام الدارسي الجديد، بنسب تراوحت بين 15 إلى 20% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي؛ نظرا لارتفاع الأسعار العالمية.

ولفت «جعفر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك تراجعا بنسبة 50%، في حجم استيراد الأدوات المكتبية من أقلام وورق وكراسات للعام الدراسي الجديد.

وأرجع رئيس الشعبة أسباب ذلك إلى مخاوف التجار من زيادة التكلفة الاستيرادية، بالإضافة إلى وجود مخزون فائض لديهم، مشيرا إلى أن خسائرهم في الموسم الماضي تسببت في ضعف الطلب، وأدت إلى انخفاض السيولة، وبالتالي تراجع الاستيراد لتقليل حجم الخسائر.

وأوضح أسامة جعفر أن قطاع الأدوات المكتبية من أكثر القطاعات التي تضررت منذ أزمة كورونا، نتيجة توقف حركة التجارة العالمية والدراسة، خلال العامين الماضيين.

ونوه «جعفر» إلى أن المستوردين يبدأون استعدادهم للعام الدراسي الجديد بداية من شهر مارس من العام الماضي، باستيراد البضائع، لضمان وصولها خلال شهري مايو ويونيو، حتى تكون البضائع جاهزة في الشهر التالي مباشرة، لتوزيعها على تجار التجزئة في أغسطس وسبتمبر.

ولفت رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن الأدوات المكتبية تعرض للمستهلكين في المحلات والمكتبات والمعارض المختلفة الموجودة بأماكن عدة في المحافظات خلال شهر سبتمبر، لافتا إلى أن مصر تستورد 20% من احتياجاتها من الأدوات المكتبية من الصين، والباقى من بلاد مختلفة، مثل الهند وإندونيسيا.

في سياق متصل، قال حمدي جعفر، عضو شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة، إن هناك قرارات حكومية تسببت في عزوف عدد كبير عن الاستيراد هذ العام، ما أدى إلى التراجع في حجم الأدوات المدرسية المستوردة، ويلجا عدد كبير إلى تجار الجملة الذين لديهم مخزون فائض لشراءه؛ للبعد عن الإجراءات المشددة في الاستيراد.

وأوضح «جعفر» أن متوسط استهلاك الطالب سنويا بين 1000: 1500 جنيه، لتجهيز مستلزمات المدارس، شاملة الأدوات الكتابية والكراسات والأوراق والزي المدرسي والشنطة.

ونوه عضو الشعبة إلى أن أهم السلع التي زادات بشكل كبير هذا العام، الورق والأدوات التي يدخل البلاستيك في تصنيعها، والأقلام بنوعيها الجاف والرصاص.