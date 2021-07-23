مصادر بـ«التعليم العالي»: اختبار القدرات مرة واحدة.. وسداد مصروفاتها إلكترونيا

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن اختبارات القدرات 2021 ستكون مرة واحدة لكل طالب بالكلية التي سجل بها، ولا يتم إعادتها، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021.

وأكدت المصادر أنه لا يجوز للطالب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2021 في كليتين متناظرتين، موضحًا «لا يجوز للطالب التسجيل لاختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان والتربية الرياضية بالفيوم وهكذا».

وأشارت المصادر إلى التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا أثناء إجراء الاختبارات.

عدم إعلان نتائج الاختبارات للطلاب عقب تأديتها

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قيمة المصروفات الخاصة باختبارات القدرات ستكون لكل كلية يرغب الطالب في التسجيل لها، لافتة إلى أنه ستُدفع إلكترونيًا، سواء عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع أو التحويل عبر طريق شركات تحويل الأموال.

وذكر أن التسجيل لاختبارات القدرات ومعرفة النتائج سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق .

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، انطلاق اختبارات القدرات بدءً من 7 أغسطس المقبل حتى 19 من نفس الشهر، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في اجتماعه السابق عددًا من القواعد الخاصة باختبارات القدرات، أبرزها التأكيد على ضرورة إظهار ما يثبت شخصية الطالب عند أداء الاختبارات، وعدم السماح لأي شخص آخر بالدخول لأماكن الاختبارات، إضافة إلى إجراء عمليات التعقيم والتطهيرالدوري للمنشآت قبل وبعد الاختبارات، وعدم إعلان نتيجة الاختبارات للطالب عقب تأديتها.